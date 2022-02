Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλείται το Reuters σε δημοσίευμά του, το ουκρανικό κέντρο κυβερνοασφάλειας υποστηρίζει ότι η Ρωσία μπορεί να ευθύνεται για την κυβερνοεπίθεση, στο υπουργείο Άμυνας της χώρας και τις τράπεζες Privatbank και Oshadbank.

Στον ιστότοπο του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας αναρτήθηκε μήνυμα στην κεντρική σελίδα το οποίο αναφέρει ότι ο ιστότοπος ήταν υπό συντήρηση.

Το υπουργείο τουίταρε ότι ο ιστότοπός του ήταν προφανώς υπό κυβερνοεπίθεση και εργαζόταν για την αποκατάσταση της πρόσβασης σε αυτόν.

Σύμφωνα με το Reuters, η Oshadbank επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση λέγοντας ότι είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση ορισμένων από τα συστήματά της. Το κέντρο στρατηγικών επικοινωνιών ανέφερε ότι οι χρήστες της Privatbank είχαν επίσης προβλήματα με τις πληρωμές και μια τραπεζική εφαρμογή. Η Privatbank δεν σχολίασε αμέσως.

Το Κίεβο έχει κατηγορήσει τη Μόσχα για παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν, από τότε που η Ρωσία άρχισε να συγκεντρώνει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες κοντά στα σύνορα.

BREAKING NEWS:



MULTIPLE WEBSITES IN UKRAINE ARE UNREACHABLE, INCLUDING THE MINISTRY OF DEFENCE, THE ARMED FORCES, PRIVATBANK, AND OSCHADBANK - UKRAINIAN CYBERSECURITY CENTER