«Θέλω να μιλήσω στους Αμερικανούς για την κατάσταση και για το τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε», ξεκίνησε το διάγγελμά του για την Ουκρανία ο Τζο Μπάιντεν.

«Για εβδομάδες μαζί με τους συμμάχους μας προσπαθούμε με την διπλωματία. Μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν και του είπα ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε διπλωματικά για να συζητήσουμε τις δικές τους και τις δικές μας ανησυχίες.

Πρέπει να δώσουμε στη διπλωματία κάθε τρόπο να πετύχει. Βάλαμε στο τραπέζι δυνατές ιδέες για έλεγχο του οπλισμού, μέτρα σταθερότητας που θα αφορούν όλους - τόσο το ΝΑΤΟ όσο και τη Ρωσία.

Όμως υπάρχει η εθνική κυριαρχία και η ελευθερία των εθνών να συνασπιστούν με όποιον θέλουν. Όσο υπάρχει χώρος για διπλωματία και αποφυγή του πολέμου θα τον εκμεταλλευτούμε», υπογράμμισε.

Watch live as I give an update on Russia and Ukraine and affirm that the United States remains open to high-level diplomacy in close coordination with our Allies. https://t.co/5qfOtzG5ol