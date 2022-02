Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο Buchan Point στο Malabar, στα ανοιχτά της παραλίας Little Bay, περίπου στις 4.35 μ.μ. την Τετάρτη μετά από αναφορές ότι ένας κολυμβητής είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία.

Σε συνεργεία της αστυνομίας πεζοναυτών με ναυαγοσώστες σερφ ερεύνησαν τη σκηνή, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, και «εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα στο νερό».

Ένας εκπρόσωπος του ασθενοφόρου της Νέας Ουαλίας είπε ότι τη στιγμή που έφτασαν τα πληρώματα δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν τον κολυμβητή. «Δυστυχώς αυτό το άτομο είχε υποστεί καταστροφικούς τραυματισμούς και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα οι διασώστες», είπαν.

Large scale search underway off Little Bay in Sydney's south east after reported shark attack. A rock fisherman says saw a swimmer taken. @abcnews pic.twitter.com/yGHpQgd2nV