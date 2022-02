Την καταδίκη πολλών Ευρωπαίων αξιωματούχων έχει προκαλέσει το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Όπως καταγράφεται και σε βίντεο - που κάνει τώρα τον γύρο του διαδικτύου - ο Angel Dzhambazki, βουλευτής του δεξιού ευρωσκεπτικιστικού κόμματος VMRO της Βουλγαρίας χαιρέτισε ναζίστικα.

«Δεν θα σας επιτρέψουμε ποτέ να μας λέτε τι να λέμε και τι να κάνουμε.

Ζήτω ο Όρμπαν και το Fidesz, ζήτω ο Καζίνσκι και το PiS, ζήτω η Βουλγαρία και η Ευρώπη των εθνών», δήλωσε ο άνδρας πριν προχωρήσει προς την έξοδο και χαιρετίσει ναζιστικά.

Σημειώνεται πως το επίμαχο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ευρωβουλή για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία.

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πίνα Πιτσιέρνο, διευκρίνισε ότι το θεσμικό όργανο θα ελέγξει με τις κάμερες τι συνέβη, ώστε να υπάρξουν κυρώσεις.

«Δεν επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση φασιστικές χειρονομίες και σύμβολα. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι εξαιρετικά σοβαρό και θα υπάρξουν κυρώσεις», σχολίασε σχετικά.

Από την πλευρά του, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καταδίκασε τη χειρονομία σε ανάρτησή του, τονίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα συμβολίζει το Ευρωκοινοβούλιο.

Ζήτησε, παράλληλα, να επιβληθούν κυρώσεις.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσολα έγραψε στο Twitter ότι «ένας φασιστικός χαιρετισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαράδεκτος για μένα – πάντα και παντού».

«Προσβάλλει εμένα και όλους τους άλλους στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Εμείς συμβολίζουμε το αντίθετο. Είμαστε η Βουλή της δημοκρατίας. Αυτή η χειρονομία προέρχεται από το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας και πρέπει να μείνει εκεί».

