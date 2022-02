Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική σελίδα του βρετανικού δικτύου BBC, οι φωτογραφίες ελήφθησαν στα μέσα Φεβρουαρίου και δείχνουν ότι η Ουκρανία παραμένει περικυκλωμένη από τρεις πλευρές - στα σύνορά της τόσο με τη Ρωσία όσο και με τη Λευκορωσία - από ρωσικά στρατιωτικά μέσα και συγκεντρώσεις στρατευμάτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία ενός νέου νοσοκομείου επί του πεδίου, σε κάποια απόσταση πίσω από την περιοχή εκπαίδευσης Οsipovichi στη βορειοδυτική Λευκορωσία. Ενώ αυτό θα μπορούσε να είναι ένα νόμιμο μέρος οποιασδήποτε μεγάλης κλίμακας άσκησης πεδίου, θα μπορούσε επίσης να είναι και μια ένδειξη των αναμενόμενων απωλειών μάχης από μια επικείμενη σύγκρουση, προσθέτει το BBC.

Επίσης, τονίζεται ότι άλλες συγκεντρώσεις στρατευμάτων και δραστηριότητες βρίσκονται πολύ πιο κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας. Μια στρατιωτική, πλωτή γέφυρα φαίνεται στον ποταμό Pripyat, σε φωτογραφία της 15ης Φεβρουαρίου. Απέχει λιγότερο από 4 μίλια (6 χιλιόμετρα) από τα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ουκρανία.

Αναλυτές της McKenzie Intelligence Services με έδρα το Λονδίνο έχουν επισημάνει τη μεγάλη περιοχή που έχει «δεσμευτεί» στη δεξιά όχθη του ποταμού ως μια ένδειξη πιθανής πρόθεσης μετακίνησης μεγάλου αριθμού οχημάτων.

Μια άλλη εικόνα είναι του αυτοκινούμενου πυροβολικού, ή των μεγάλων όπλων διαμετρήματος που τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο δεξαμενών, που συστοιχίζεται στο Brestsky, το οποίο είναι περίπου 30 μίλια (50 χλμ) από τα σύνορα.

Η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας με περίπου 30.000 στρατεύματα στη Λευκορωσία, αν και ανησυχεί τόσο την Ουκρανία όσο και το ΝΑΤΟ, αποτελεί μέρος κοινών, προγραμματισμένων ασκήσεων, που πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι μετά από αυτή την ημερομηνία θα φανούν οι πραγματικές προθέσεις της Μόσχας, αναφέρει το BBC.

Επίσης, το βρετανικό δίκτυο υπογραμμίζει ότι «τίποτα σε αυτές τις φωτογραφίες δεν αποδεικνύει ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να εισβάλει στην Ουκρανία».

