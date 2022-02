Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα έχει σήμερα τηλεδιάσκεψη για την κρίση στην Ουκρανία με κορυφαίους αξιωματούχους από την Ευρώπη, τον Καναδά καθώς και το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές.

Σε αυτή θα συμμετάσχουν ο Τζο Μπάιντεν, ο Τζάστιν Τριντό (Καναδάς), η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (πρόεδρος της Κομισιόν), ο Σαρλ Μισέλ (πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), ο Μάριο Ντράγκι (Ιταλία), ο Γενς Στόλτενμπεργκ (γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ), ο Όλαφ Σολτς (Γερμανία), ο Αντρέι Ντούντα (Πολωνία), ο Κλάους Γιοχάνις (Ρουμανία), ο Μπόρις Τζόνσον (Ηνωμένο Βασίλειο) και ο Εμανουέλ Μακρόν (Γαλλία), σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε σήμερα χάρτη της ενδεχόμενης εισβολής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, μιλώντας για το «σχέδιο του Πούτιν».

Στον χάρτη που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας τα κόκκινα βέλη απεικονίζουν τους πιθανούς δρόμους από τους οποίους η ρωσική επίθεση θα μπορούσε να εκτυλιχθεί.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG