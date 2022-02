Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (16/2) σε φορτηγό πλοίο που μετέφερε οχήματα του Volkswagen Group από τη Γερμανία στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοση των New York Times, η φωτιά ξεκίνησε από τα αμπάρια του πλοίου, το οποίο ονομάζεται Felicity Ace.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το Έμντεν της Γερμανίας στις 10 Φεβρουαρίου και ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στο Ντέιβισβιλ του Ρόουν Άιλαντ των ΗΠΑ την Τετάρτη, σύμφωνα με ιστοσελίδα εντοπισμού πλοίων (Marine Traffic). Το πλοίο βρισκόταν περίπου 200 μίλια από το νησί Τερσέιρα στις Αζόρες, πορτογαλικό νησιωτικό έδαφος, όταν σήμανε συναγερμός για τη φωτιά.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον επικεφαλής του λιμανιού Χόρτα στο νησί Φαϊάλ στο σύμπλεγμα των Αζορών. Τα 22 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το φορτηγό πλοίο μετέφερε χιλιάδες πολυτελή οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 1.100 Πόρσε.

Κανένας διασώστης ή μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε στην «εξαιρετικά εξειδικευμένη και σωματικά απαιτητική» επιχείρηση, η οποία περιελάβανε ελικόπτερο το οποίο μετέφερε τα μέλη του πληρώματος στο κοντινό πορτογαλικό νησί Φαϊλ, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όμως, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πόσα από τα οχήματα που μετέφερε το πλοίο - «μαμούθ» των 60.000 τόνων χάθηκαν στη φωτιά. Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με τη ναυτιλιακή εταιρεία, επισημαίνουν οι New York Times.

Η Drive, μια ιστοσελίδα για την αυτοκινητοβιομηχανία, ανέφερε ότι ο Όμιλος Volkswagen εκτίμησε ότι υπήρχαν περίπου 4.000 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 189 Bentleys. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκαν στον Όμιλο Volkswagen δεν απαντήθηκαν αμέσως.

Η φωτιά έρχεται σε μια χρονική περίοδο όπου στις ΗΠΑ οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων προσπαθούν να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση των καταναλωτών εν μέσω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκλήθηκαν εν μέρει από την πανδημία.

Ο Matt Farah, λάτρης των αυτοκινήτων και συντάκτης του The Smoking Tire, περίμενε ένα Boxster Spyder του 2022, με λιανική τιμή περίπου 123.000 δολάρια και τροποποιημένο σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του, από τον Αύγουστο. «Το καλύτερο σπορ αυτοκίνητο όλων των εποχών», σύμφωνα με τον ίδιο και το «τιτίβισμα» που έκανε στο Twitter. Όπως είπε, έλαβε απογοητευτικά νέα την Τετάρτη: «Μόλις έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον έμπορο. Το αυτοκίνητό μου είναι τώρα ακυβέρνητο, πιθανόν να καίγεται, στη μέση του ωκεανού».

Σε δήλωσή του την Πέμπτη, ο κ. Farah είπε ότι ένας εκπρόσωπος της Porsche επιβεβαίωσε ότι το αυτοκίνητό του ήταν στο πλοίο και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση. Επίσης, και η Audi επιβεβαίωσε ότι μετέφερε κάποια οχήματά της με το συγκεκριμένο πλοίο, αν και δεν διευκρίνισε τον αριθμό τους. Εσωτερικό μέιλ της Volkswagen USA ανέφερε ότι το πλοίο μετέφερε 3.965 οχήματα των εταιρειών VW, Porsche, Audi και Lamborghini, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Η Volkswagen δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των οχημάτων της που βρίσκονται στο πλοίο και πρόσθεσε ότι αναμένει περισσότερες πληροφορίες.

