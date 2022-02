Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ και πρακτορεία ειδήσεων.

Την είδηση μετέδωσε το Sputnik, επικαλούμενο τη μαρτυρία του ανταποκριτή του στην Ουκρανία, αλλά και τα Russia Today και Ria Novosti.

Η έκρηξη σημειώθηκε, σύμφωνα πάντα με ρωσικές πηγές, κοντά σε κυβερνητικό κτίριο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DPR).

Πληροφορίες που επικαλείται το Tass αναφέρουν πως η έκρηξη σημειώθηκε σε όχημα.

#Donetsk explosion aftermath – a military-type vehicle appears to be involved in blast at DPR Govt HQ



