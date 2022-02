Ήδη από το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος Μπάιντεν προβαίνει σε... διπλωματικές πρωτοβουλίες για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, καθώς συζητ΄ά με ηγέτες κρατών και διεθνών οργανισμών σχετικά με τη συγκέντρωση στρατευμάτων , όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο τον Λευκό Οίκο.

Επιπλέον, το γραφείο του καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό ανέφερε πως ο κ. Μπάιντεν θα είναι ο οικοδεσπότης σε τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία με τους ηγέτες του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Βρετανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO.

Επιπλέον, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις και ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συμμετέχουν από σήμερα στην 58η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται η κρίση στην Ουκρανία, θέματα κυβερνοασφάλειας, καινοτομίας στην άμυνα και μετανάστευσης.

Στο διάγγελμα της 15ης Φεβρουαρίου, ο Τζο Μπάιντεν είχε πει μεταξύ ΄άλλων πως «από την αρχή της κρίσης στην Ουκρανία προσπαθούμε με διπλωματικά μέσα, αλλά είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε αποφασιστικά σε περίπτωση εισβολής», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας πως «αυτή παραμένει η προσέγγισή μας»

Ειδικότερα, ξεκινώντας το διάγγελμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε: «Θέλω να μιλήσω στους Αμερικανούς για την κατάσταση και για το τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε».

«Για εβδομάδες μαζί με τους συμμάχους μας προσπαθούμε με την διπλωματία. Μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν και του είπα ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε διπλωματικά για να συζητήσουμε τις δικές τους και τις δικές μας ανησυχίες.

Πρέπει να δώσουμε στη διπλωματία κάθε τρόπο να πετύχει. Βάλαμε στο τραπέζι δυνατές ιδέες για έλεγχο του οπλισμού, μέτρα σταθερότητας που θα αφορούν όλους - τόσο το ΝΑΤΟ όσο και τη Ρωσία.

Όμως υπάρχει η εθνική κυριαρχία και η ελευθερία των εθνών να συνασπιστούν με όποιον θέλουν. Όσο υπάρχει χώρος για διπλωματία και αποφυγή του πολέμου θα τον εκμεταλλευτούμε», υπογράμμισε.

Watch live as I give an update on Russia and Ukraine and affirm that the United States remains open to high-level diplomacy in close coordination with our Allies. https://t.co/5qfOtzG5ol