Ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την αναστολή από τη Γερμανία της αδειοδότησης του αγωγού αερίου Nord Stream 2, μετά την κίνηση από την πλευρά της Μόσχας για αναγνώριση της ανεξαρτησίας φιλορωσικών περιφερειών της Ουκρανίας και διαβεβαίωσε πως θα ανακοινώσει σήμερα «τα δικά του μέτρα».

«Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές πως, αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, θα δράσουμε μαζί με τη Γερμανία ούτως ώστε ο Nord Stream 2 να μην προχωρήσει. Ήμασταν σε στενή διαβούλευση με τη Γερμανία την περασμένη νύκτα και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την ανακοίνωσή της. Θα λάβουμε σήμερα τα δικά μας μέτρα», έγραψε στο Twitter η Τζεν Ψάκι, εκπρόσωπος του Τζο Μπάιντεν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχεδιάζει μέσα στην ημέρα να μιλήσει για την πρόοδο της κυβέρνησης και της ιδιωτικής βιομηχανίας στο κομμάτι της ενίσχυσης της αμερικανικής παραγωγή ορυκτών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, κινητών τηλεφώνων, όπλων και μιας σειράς σχετικών ηλεκτρονικών τεχνολογικών προϊόντων, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

