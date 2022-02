Στην απομάκρυνση του διπλωματικού της προσωπικού από την Ουκρανία, προχωρά η ρωσική πρεσβεία όπως έκανε γνωστό η Μόσχα.

Σύμφωνα με το Ρωσικό ΥΠΕΞ, οι διπλωμάτες έπεσαν θύματα απειλών στην Ουκρανία και το Κίεβο δεν αντέδρασε.

«Υπό τις παρούσες συνθήκες, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να φροντίσουμε τους Ρώσους διπλωμάτες και τους υπαλλήλους της πρεσβείας και των γενικών προξενείων», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση που επικαλείται το Ria Novosti.

«Για να προστατεύσουμε τη ζωή και την ασφάλειά τους, η ρωσική ηγεσία αποφάσισε να εκκενώσει το προσωπικό των ρωσικών διπλωματικών αποστολών στην Ουκρανία , απόφαση η οποία θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή».

Σημειώνεται πως εντολή εκκένωσης δόθηκε και για τα προξενεία της Ρωσίας σε Λβιβ, Χάρκοβο και Οδησσό.

Russia now announces it's evacuating its diplomatic personnel from its embassy in Kyiv and consulates in Kharkiv, Lviv, and Odesa.



Ostensibly this is because of Ukrainian threats – rather than the enormous Russian troop buildup that prompted western countries to evacuate. pic.twitter.com/WKujuvgwsB