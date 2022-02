Διαθέτει ακόμη και αντίγραφο της Κάαμπα και διαθέτει πρεσβείες, ενώ οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν τον εικονικό κόσμο με τρισδιάστατα avatars.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, το εικονικό δίκτυο είναι επίσης μια πλατφόρμα για σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η Jess Sherwood, ερευνήτρια του BBC News, έκανε μια ανησυχητική ανακάλυψη όταν μπήκε στην εφαρμογή Metaverse VRChat με ένα ακουστικό Meta Quest - ήταν μυστική ως 13χρονο κορίτσι.

Είχε δημιουργήσει έναν ψεύτικο λογαριασμό - ούτε η πραγματική της ταυτότητα ούτε η ηλικία της είχαν επαληθευτεί. Χρειαζόταν απλώς έναν λογαριασμό στο Facebook για το ψεύτικο προφίλ της.

Μέσα στην εφαρμογή, η ερευνήτρια επισκέφθηκε δωμάτια όπου οι χρήστες μπορούν να συναντήσουν τα άβαταρ άλλων χρηστών του Metaverse - χωρίς να διαχωρίζονται με βάση την ηλικία.

Πρόκειται για όλων των ειδών τα δωμάτια, που αντιγράφουν μέρη της πραγματικής ζωής, όπως ένα εστιατόριο McDonald's. Μεταξύ αυτών των δωματίων, ωστόσο, υπήρχαν στριπτιζάδικα και "δωμάτια όπου τα άβαταρ προσομοίαζαν σεξ".

Τα άβαταρ είχαν μια λειτουργία που τους επέτρεπε να βγάζουν τα ρούχα τους και να συμμετέχουν σε ερωτικά παιχνίδια ρόλων - ο εικονικός κόσμος διέθετε και σεξουαλικά παιχνίδια.

Η Sherwood "έγινε μάρτυρας περιποίησης, σεξουαλικού υλικού, ρατσιστικών προσβολών και μιας απειλής βιασμού" σύμφωνα με τον απολογισμό του BBC.

Μια "εκνευριστική" εμπειρία

"Τα πάντα σχετικά με τα δωμάτια είναι εκνευριστικά. Υπάρχουν χαρακτήρες που προσομοιώνουν σεξουαλικές πράξεις στο πάτωμα σε μεγάλες ομάδες, μιλώντας ο ένας στον άλλο σαν παιδιά που παίζουν ότι είναι ενήλικα ζευγάρια", είπε η Sherwood για την εμπειρία της, όπως αναφέρει το BBC.

Τα δωμάτια έμοιαζαν να ταιριάζουν με τη συνοικία των κόκκινων φώτων στο Άμστερνταμ και η μουσική - που ελέγχεται από τους παίκτες - συμπλήρωνε την εικόνα, είπε η Sherwood στο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

"Το VRChat σίγουρα έμοιαζε περισσότερο με παιδική χαρά ενηλίκων", είπε.

"Είναι πολύ άβολο, και οι επιλογές σου είναι να μείνεις και να παρακολουθήσεις, να μετακινηθείς σε άλλο δωμάτιο όπου μπορεί να δεις κάτι παρόμοιο, ή να συμμετάσχεις - κάτι που, σε πολλές περιπτώσεις, μου δόθηκε εντολή να κάνω".

Η Sherwood ανέφερε επίσης ότι η ενοχλητική εμπειρία ένιωσε ψυχολογικά σαν να της συνέβαινε στην πραγματική ζωή, φέροντας δυνητικά τραυματικές επιπτώσεις ακόμη και για ενήλικες, πόσο μάλλον για παιδιά.

Μετά την έρευνα του BBC, η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση για τα παιδιά National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) προέτρεψε να βελτιωθούν τα μέτρα ασφαλείας στην εικονική πλατφόρμα.

"Τα παιδιά εκτίθενται σε εντελώς ακατάλληλες, πραγματικά απίστευτα επιβλαβείς εμπειρίες", δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής της πολιτικής για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο στην NSPCC, Andy Burrows.

Πρόσθεσε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν μάθει ελάχιστα από τα προηγούμενα λάθη τους, συνεχίζοντας να κυκλοφορούν προϊόντα που είναι "επικίνδυνα από τον σχεδιασμό τους λόγω της εποπτείας και της αμέλειας" των εταιρειών.

Η VRChat απάντησε επίσης στο BBC, λέγοντας ότι εργάζεται για να κάνει την εφαρμογή ένα "ασφαλές και φιλόξενο μέρος για όλους", όπου "η αρπακτική και τοξική συμπεριφορά δεν έχει θέση".

Ο Bill Stillwell, ο υπεύθυνος προϊόντων για την ακεραιότητα της VR στη Meta, δήλωσε επίσης σε δήλωσή του ότι "θα συνεχίσουν να κάνουν βελτιώσεις καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν σε αυτούς τους χώρους".

Η Meta σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες του Metaverse να μπλοκάρουν και να αναφέρουν άλλους.

Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους έως ότου η Meta και εφαρμογές όπως το VRChat λάβουν τελικά τα απαραίτητα μέτρα.

Εν τω μεταξύ, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν παροτρύνει τους γονείς να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο Metaverse - ελέγχοντας τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν στα VR Headsets τους και ακόμη και ελέγχοντας οι ίδιοι για να δουν αν υπάρχει κάποιο ακατάλληλο, ενοχλητικό περιεχόμενο.

Το BBC σημείωσε επίσης ότι πολλές εφαρμογές του Metaverse επιτρέπουν στους χρήστες να προβάλλουν τα οπτικά στοιχεία από ένα VR Headset σε άλλες συσκευές, όπως τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να επιβλέπουν τη δραστηριότητα των παιδιών τους καθώς εξερευνούν το Metaverse.

