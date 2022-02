Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν κυρώσεις στοχεύοντας στον αγωγό φυσικού Nord Stream 2, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Έχω δώσει εντολή στην κυβέρνησή μου να επιβάλει κυρώσεις στον Nord Stream 2 και στα εταιρικά στελέχη. Αυτή η κίνηση γίνεται στα πλαίσια των κυρώσεων ως απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως στο τρίτο κατά σειρά διάγγελμα του ο αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει μια σειρά κυρώσεων εις βάρος ιδιωτών, εταιρειών και όλων των μελών της Ρωσικής Δούμας, ενώ από την πλευρά του το Βερολίνο την Τρίτη έβαλε «φρένο» στην πιστοποίηση του αγωγού Nord Stream 2.

NEW: President Biden confirms US will sanction Nord Stream 2 parent company over Russian invasion of Ukraine



“Through his actions, President Putin has provided the world with an overwhelming incentive to move away from Russian gas and to other forms of energy,” Biden said. pic.twitter.com/k81HYKCnXC