Τουλάχιστον 8 Ουκρανοί έχουν πέσει νέκροι από το πρωί της Πέμπτης και την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην ουκρανική επικράτεια.

Αυτή την ώρα τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο από την έκρηξη πυραύλου στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ivano Frankivsk, πόλη που βρίσκεται δυτικά του Κιέβου και νότια του Λβιβ.

?| Video of the explosion caused by the cruise missile hitting the Ivano Frankivsk International airport. pic.twitter.com/93etrGdVPj — EHA News (@eha_news) February 24, 2022

Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y — Alec Luhn (@ASLuhn) February 24, 2022