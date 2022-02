Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους από συντριβή στρατιωτικού ουκρανικού αεροσκάφους που σημειώθηκε στην περιοχή Obukhov, κοντά στο Κίεβο.

Την είδηση γνωστοποίησε η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της χώρας.

Αμέσως μετά τη συντριβή, το αεροπλάνο - στο οποίο επέβαιναν συνολικά 14 άτομα - έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

?|An-26 transport aircraft of the Ukrainian Air Force was shot down on the Obukhiv line in the #Kiev region.



▪️Five of the 14 people on board died. pic.twitter.com/BCtjLdnXzY