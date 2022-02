Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Σαχτάρ και την Ντιναμό, απευθύνουν κραυγή αγωνίας λέγοντας ότι έχουν αποκλειστεί στην εμπόλεμη Ουκρανία και απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση της χώρας τους για άμεση εκκένωση, λέγοντας ότι «η κατάσταση είναι απελπιστική».

Ζητούν να στείλει ένα αεροπλάνο και να τους πάρει από την Ουκρανία όπου έχουν εγκλωβιστεί, σημειώνοντας παράλληλα ότι «το φαγητό εξαντλείται» και «δεν υπάρχουν καύσιμα και χρήματα».

Ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media έδειχνε παίκτες από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Ντιναμό Κιέβου, συγκεντρωμένους, μαζί με τις οικογένειές τους, σε ένα ξενοδοχείο στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο δημοσιογράφος Arthur Quezada δημοσίευσε το βίντεο στο Twitter, όπου μεταξύ άλλων ο επιθετικός της Σαχτάρ, Τζούνιορ Μοράες, 34 ετών, έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας: «Η κατάσταση είναι απελπιστική. Σας ζητώ να "αποκαλύψετε" αυτό το βίντεο έτσι ώστε να φτάσει στην [βραζιλιάνικη] κυβέρνηση».

«Δεν υπάρχουν καύσιμα στην πόλη, τα σύνορα είναι κλειστά, το ίδιο και ο εναέριος χώρος. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Φιλοξενούμαστε σε ένα ξενοδοχείο. Ζητάμε από την κυβέρνηση της Βραζιλίας να μας υποστηρίξει, να μας βοηθήσει», λέει στο βίντεο ο 26χρονος Μάρλον, ενώ η σύζυγος ενός ποδοσφαιριστή αναφέρει ότι «… αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Καταφύγαμε τρέχοντας με τα παιδιά μας στο ξενοδοχείο, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε να φάμε, γι΄αυτό ζητάμε βοήθεια».

Οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες έχουν καθηλώσει τις πτήσεις από και προς την Ουκρανία, αποτρέποντας την έξοδο για τους ξένους, ενώ η επίθεση της Ρωσίας στη χώρα από το νότο, την ανατολή και το βορρά έχει κάνει την αναχώρηση από τη στεριά μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Η πρεσβεία της Βραζιλίας στην Ουκρανία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι παραμένει ανοιχτή, «… προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των περίπου 500 Βραζιλιάνων υπηκόων».

