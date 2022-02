Ξένοι ανταποκριτές μεταφέρουν πως η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως όσοι μετέχουν σε διαμαρτυρίες - χωρίς τη σχετική άδεια των Αρχών - θα συλλαμβάνονται και θα τίθενται ενώπιον των ευθυνών τους.

Η επίσημη αιτιιολογία του υπουργείου Εσωτερικών είναι πως οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται λόγω... κορονοϊού.

Russia's interior ministry tells TV viewers to "refrain from unsanctioned protests" & or they'll be "arrested & brought to responsibility."

That's because there are "coronavirus restrictions, including on public events."

