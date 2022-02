Σφοδρά πυρά και εκατοντάδες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στα περίχωρα της Μαριούπολης, ανέφερε μια διπλωματική πηγή στο πρακτορείο Reuters, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται με τους Ρώσους εισβολείς σε τρία μέτωπα.

Η Μόσχα έχει εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση, από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, εναντίον ευρωπαϊκού κράτους μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Just in: Mariupol region of #Ukraine a couple of hours ago. #Russia pic.twitter.com/N3PVs95lLL