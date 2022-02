Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε σήμερα πως δεν θεωρεί πιθανό η Μόσχα να αναγνωρίσει τις σημερινές αρχές της Ουκρανίας ως δημοκρατικές.

«Ο πρόεδρος Πούτιν έλαβε την απόφαση για αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση αποστρατιωτικοποίησης, αποναζιστικοποίησης, για να απελευθερωθούν από αυτή την καταπίεση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.

«Οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να επιλέξουν ελεύθερα το μέλλον τους», πρόσθεσε μιλώντας στη διάρκεια συνάντησής του με αξιωματούχους των αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός απέρριψε, παράλληλα, τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει επισημάνει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει καθεστώς ουδετερότητας για τη χώρα του και πρόσθεσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συνομιλίες μόλις ο ουκρανικός στρατός σταματήσει να πολεμά.

Πριν από λίγη ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, o Λαβρόφ επιβεβαίωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

#BREAKING Russia ready to talk if Ukraine army 'lays down arms': foreign minister Lavrov pic.twitter.com/0c74ciKqUS