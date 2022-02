Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε λίγο νωρίτερα πως την επόμενη φορά θα προγραμματίσει τον πόλεμο... ώστε να μπορέσει να μιλησει με τον Μάριο Ντράγκι.

Πιο συγκεκριμένα σε tweet του ανέφερε πως άνθρωποι πεθαίνουν και η Ουκρανία συνεχίζει να παλεύει για τους πολίτες της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει κρύψει την ενόχλησή του για τους ευρωπαίους ηγέτες και την περιορισμένη αντίδρασή τους στη ρωσική εισβολή.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Reuters, o Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε την Ευρώπη για την περιορισμένη βοήθειά της και κάλεσε τους ευρωπαίους πολίτες να βγουν να διαμαρτυρηθούν προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις τους.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.