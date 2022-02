«Προσπαθούν να μας κατηγορήσουν ότι χτυπάμε αμάχους, κατ' εντολή της Δύσης», σημείωσε στο νέο διάγγελμά του ο Ρώσος πρόεδρος, καλώντας τους Ουκρανούς να παραδώσουν τα όπλα τους.

«Μην τους αφήνετε να σας χρησιμοποιούν σαν ανθρώπινη ασπίδα. Πάρτε την εξουσία στα χέρια σας».

«Φαίνεται ότι θα είναι πιο εύκολο για εμάς να έρθουμε μαζί σας σε συμφωνία, παρά με αυτή τη συμμορία ναρκομανών και νεοναζί, που εγκαταστάθηκε στο Κίεβο και πήρε όμηρο ολόκληρο τον ουκρανικό λαό», τόνισε χαρακτηριστικά - διαψεύδοντας τις προηγούμενες αναφορές για αναγνώριση της αρχής του προέδρου Ζελένσκι από τη Μόσχα.

Απευθυνόμενος πάντα στον ουκρανικό στρατό, πρόσθεσε:

«Mην επιτρέπετε σε αυτά τα εθνοτάγματα να χρησιμοποιούν τις γυναίκες σας, τα παιδιά σας, τους γονείς σας, για ανθρώπινη ασπίδα. Είναι πιο εύκολο να διαπραγματευτούμε μαζί σας παρά με ναζιστικά τάγματα ασφαλείας του Κιέβου».

Τέλος υποστήριξε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία ενεργούσαν «γενναία, επαγγελματικά και ηρωικά».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες δυτικών ΜΜΕ, ο Ρώσος πρόεδρος ετοιμάζεται να «προσγειώσει» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας 10.000 Τσετσένους κομάντος.

Πιο συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί έχουν εικόνα «κινητοποίησης» στο Γκρόζνι - όπου χιλιάδες Τσετσένοι στρατιώτες, μέλη της Εθνοφρουράς, συγκεντρώνονται την ώρα που ο Ρωσικός στρατός προελαύνει στα περίχωρα του Κιέβου.

Thousands of #Chechen paramilitaries being mobilized from #Grozny for deployment in #Ukraine as part of urban assault forces.#RussiaUkraineWarpic.twitter.com/YuopcCq1OM