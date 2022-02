Άλλαξε βιαίως μετά την ρωσική εισβολή η καθημερινότητα των πολιτών στην Ουκρανία, καθώς οι δραματικές στιγμές που βιώνουν συγκινούν όλο τον κόσμο.

Ο απεσταλμένος της Daily Mail στην Ουκρανία Ίαν Μπιρέλ, μεταφέρει τα όσα τραγικά βιώνει και ο ίδιος τις τελευταίες ώρες στη χώρα.

«Ο οδηγός ενός μπλε μίνι λεωφορείου, γεμάτο κόσμο, προσπαθούσε απεγνωσμένα να κλείσει την πόρτα. Μετά παρακολούθησα μια ξέφρενη γυναίκα να εμποδίζει την αναχώρηση δίνοντας ένα νεογέννητο κοριτσάκι σε έναν από τους επιβάτες. Μετά και αφού έφυγε η μεσήλικη γυναίκα, κλαίγοντας σιγανά, μου είπε ότι επέβαινε η αδερφή της, η οποία έπαιρνε το τελευταίο λεωφορείο για την Ουμάν, μια πόλη στην κεντρική Ουκρανία, όπου θα πήγαινε με τους γονείς τους».

Γιατί λοιπόν δεν πήγαινε αναρωτήθηκε ο ανταποκριτής; «Γιατί να πάω; Αν αρχίσουν να βομβαρδίζουν τις πόλεις, θα τις βομβαρδίσουν όλες. Δεν είναι ασφαλές εκεί, αλλά τουλάχιστον θα είναι με την οικογένεια».

«Είδα αργότερα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που έδειχνε τη θανατηφόρα πρόσκρουση των ενόπλων δυνάμεων του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ουμάν – τον ​​προορισμό αυτού του λεωφορείου – όταν ένας πύραυλος διέλυσε έναν 39χρονο ποδηλάτη και τραυμάτισε άλλους πέντε».

Η σπαρακτική σκηνή θύμιζε παράξενα πλάνα που τρεμοπαίζουν από τις πρώτες μέρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, λέει ο δημοσιογράφος. «Βρέθηκα ανάμεσα σε πλήθη απελπισμένων ανθρώπων που κρατούσαν τσάντες, βαλίτσες, κατοικίδια και τα χέρια των συντρόφων τους καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από έναν προελαύνοντα στρατό που εισέβαλε στη χώρα τους από τρεις πλευρές.

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, #Ukraine as explosions are heard in the city. @washingtonpost pic.twitter.com/ZddeHqlMvU

Τα μικρά παιδιά μιας μητέρας άρχισαν να ρωτούν γιατί δεν τα είχαν ξυπνήσει για το σχολείο. “Υπάρχουν διακοπές;” ρώτησαν ενθουσιασμένοι. «Όχι, αγάπες μου, ο πόλεμος άρχισε», απάντησε η μαμά τους.

Τέτοιες ανατριχιαστικές λέξεις είναι αυτές που κανένα παιδί δεν πρέπει να ακούσει. Ωστόσο, σε αυτή τη χώρα των 44 εκατομμυρίων κατοίκων, η αθωότητα των πάρα πολλών παιδιών ξεριζωνόταν από τη μοναδικά γκροτέσκ βαρβαρότητα του πολέμου», λέει ο δημοσιογράφος.

«Περπατήσαμε για μισή ώρα πίσω στο σιδηροδρομικό σταθμό όπου επικράτησαν σκηνές χάους, με την την αστυνομία να φρουρεί την είσοδο του σταθμό, πολλά τρένα να καθυστερούν και σκηνές απόγνωσης στον παρακείμενο σταθμό λεωφορείων.

Ο κόσμος μου είπε για τις απογοητευμένες προσπάθειές τους να φύγουν, με τις πτήσεις που ακυρώθηκαν, τα περίπτερα εισιτηρίων κλειστά και την άμεση εμφάνιση της πολεμικής κερδοσκοπίας.

«Πρέπει να φύγουμε», είπε η Τετιάνα, 32 ετών, η οποία ήταν με τον σύζυγό της και τις δύο μικρές κόρες της. Αυτή η οικογένεια – με έδρα την Πολωνία και επισκεπτόμενη τους γονείς της στην Ουκρανία – είχε ήδη πάει στο αεροδρόμιο μόνο για να ανακαλύψει ότι οι πτήσεις της για το σπίτι είχαν ακυρωθεί.

Αφού άκουσαν τον φρικτό ήχο ενός βομβαρδισμού, πήδηξαν με ένα ταξί στον σιδηροδρομικό σταθμό – αλλά βρήκαν ένοπλους αστυνομικούς να απαγορεύουν την είσοδο σε οποιονδήποτε χωρίς προκράτηση εισιτηρίων.

Ακόμα κι έτσι, δεν φαινόταν να φεύγουν τρένα – μόνο αυτά που έφταναν. Μέσα στο σταθμό αργότερα, είδα ουρές ανθρώπων που προσπαθούσαν να επιστρέψουν εισιτήρια από ακυρωμένα ταξίδια.

Long lines formed at a bus station in Kyiv after Russian attacks were launched across Ukraine. Residents waited in line for up to an hour to buy fuel. The city’s main airport was bombed and its major roads were jammed with traffic as people fled. https://t.co/wunOx67CpZ pic.twitter.com/h4VsK1EcWq