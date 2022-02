Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μόσχα, η Μαρία Ζαχάροβα απείλησε ότι αν οποιαδήποτε από τις σκανδιναβικές χώρες επιδιώξει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αυτό «θα έχει σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες που θα απαιτήσουν από τη χώρα μας να λάβει αμοιβαία μέτρα».

«Θεωρούμε ότι η δέσμευση της φινλανδικής κυβέρνησης για στρατιωτική ουδετερότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη βόρεια Ευρώπη», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Σημειώνεται πως παρότι η Φινλανδία συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ σε ορισμένα θέματα - συμμετέχει μάλιστα στη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου στις Βρυξέλλες - δεν έχει ενταχθεί επίσημα στο μπλοκ.

Τον περασμένο μήνα, η πρωθυπουργός Sanna Marin δήλωσε ότι είναι «πολύ απίθανο» η Φινλανδία να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της θητείας της.

?#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL