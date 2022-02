Η Σουηδέζα ακτιβίστρια που μάχεται υπέρ του κλίματος και του περιβάλλοντος Γκρέτα Τούνμπεργκ έγραψε σήμερα σε μήνυμά της στο Twitter ότι λαμβάνει μέρος σε μια διαμαρτυρία έξω από τη ρωσική πρεσβεία στη Στοκχόλμη, εναντίον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η 19χρονη Τούνμπεργκ, η οποία είχε προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι, ανήρτησε μια φωτογραφία της μαζί με άλλους διαδηλωτές, ενώ κρατά ένα πλακάτ με το σύνθημα «Στο πλευρό της Ουκρανίας», σημειώνοντας πως βρίσκεται «έξω από τη ρωσική πρεσβεία αυτή τη στιγμή».

Outside the Russian embassy right now. #StandWithUkraine pic.twitter.com/6S7it37DSL