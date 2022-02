Η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της ρωσικής διαστημικής εταιρείας Roscosmos συνεχίζεται, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ξεκαθάρισε την Παρασκευή ο γενικός διευθυντής του ESA Γιόζεφ Ασμπάχερ.

«Παρά την τρέχουσα σύγκρουση, η συνεργασία στον τομέα του Διαστήματος παραμένει μια γέφυρα. Ο ESA συνεχίζει να εργάζεται σε όλα τα προγράμματά του, συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας εκτόξευσης ISS & ExoMars, προκειμένου να τηρήσει τις δεσμεύσεις με τα κράτη μέλη και τους εταίρους. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξελισσόμενη κατάσταση», έγραψε ο Ασμπάχερ στο Twitter του.

Σημειώνεται ότι εδώ και αρκετά χρόνια είναι σε εξέλιξη μια ευρω-ρωσική συνεργασία με την αποστολή ExoMars. ESA και Roscosmos συνεργάζονται για να ανακαλύψουν νέα στοιχεία για τον πλανήτη Άρη.

Επίσης, Ρώσοι κοσμοναύτες συνυπάρχουν αυτό το διάστημα με συναδέλφους τους της ESA και της NASA, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Όπως φαίνεται λοιπόν, Ευρώπη και ΗΠΑ προχωρούν σε «πλήγματα» κατά της Ρωσίας, ωστόσο στο διάστημα η συνεργασία τους δεν επηρεάζεται μέχρι τώρα εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.

