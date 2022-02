Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου όπου διεξάγονται μάχες, κοντά στην καρδιά της ουκρανικής κυβέρνησης. Από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς επλήγη και τουλάχιστον μια πολυκατοικία στα προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα πολλοί άμαχοι να τραυματιστούν, όπως καταγγέλλεται.

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης αποτυπώνουν σε χάρτες που έδωσαν στη δημοσιότητα τα ακριβή σημεία στα οποία έγιναν και/ή συνεχίζουν να γίνονται μάχες στην ευρύτερη περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας του Κιέβου.

Την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία και την επιστροφή της Μόσχας στο τραπέζι του διαλόγου ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των χωρών-μελών της Συμμαχίας.

Τονίζοντας ότι η Ρωσία έχει διαταράξει την ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο, παρά τις προειδοποιήσεις και τις προσπάθειες διπλωματικής λύσης εδώ και μήνες, ο Στόλτενμπεργκ είπε: «Η Ρωσία είναι η μόνη υπεύθυνη για την κατοχή».

Ο κ. Στόλτενμπεργκ είπε ακόμα ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία θα τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους, η πρώτη ως επιτιθέμενη και η δεύτερη ως συνεργός στην απρόκλητη επίθεση στην Ουκρανία. «Στόχος της Μόσχας είναι να εγκαθιδρύσει δική της κυβέρνηση στο Κίεβο» είπε ακόμη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο Κίεβο για να «υπερασπιστεί» την Ουκρανία, παρά την προώθηση των Ρώσων στρατιωτών, σε βίντεο όπου εμφανίζεται μαζί με τους στενούς συνεργάτες του, έξω από το κτίριο της προεδρίας. «Βρισκόμαστε όλοι εδώ, οι στρατιώτες μας είναι εδώ, οι πολίτες, η κοινωνία, είμαστε όλοι εδώ, για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας, το κράτος μας», είπε ο Ζελένσκι. Δίπλα του εμφανίστηκαν ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ, ο προσωπάρχης του και ένας στενός σύμβουλός του.

Εν μέσω βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος, η Ρωσία απειλεί τη Φινλανδία και τη Σουηδία με «πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες» εάν κινηθούν προς ένταξη στις δομές του ΝΑΤΟ.

Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, στα social media κυκλοφορεί βίντεο με απόσπασμα της ομιλίας της Μαρία Ζαχάροβα, όπου η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών φαίνεται να στοχεύει, εκτός από τη Φινλανδία, και τη Σουηδία, λέγοντας ότι θα είχε «σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες, το οποίο θα απαιτούσε από τη χώρα μας να προβεί σε ανάλογα βήματα».

Russia just threatened military consequences against Finland and Sweden.

They f***** insane. pic.twitter.com/w4BfHfYYEW