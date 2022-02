Η ομάδα των χάκερ με μηνύματά της στο Twitter ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στο site του ρωσικού τηλεοπτικού καναλιού RT καθώς και τεσσάρων ακόμα ιστότοπων τηλεπικοινωνιακών εταιριών και χαρακτηρίζει τον Πούτιν δικτάτορα.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine