Στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) έχει προγραμματιστεί να αρχίσει η έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των 193 μελών του ΟΗΕ, που συγκάλεσε χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία κείμενο που θα καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει.

Αφού η Μόσχα χρησιμοποίησε το βέτο που διαθέτει για να εμποδίσει το κείμενο να ψηφιστεί από το ΣΑ την περασμένη εβδομάδα, οι δυτικές κυβερνήσεις ελπίζουν ότι θα υπάρξει απερίφραστη καταδίκη της εισβολής από τη ΓΣ, η συνεδρίαση της οποίας προγραμματίζεται να αρχίσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Στην τέταρτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ουκρανία μέσα σε μία εβδομάδα, οι 11 από τις 15 χώρες μέλη του τάχθηκαν υπέρ της πρότασης να κατατεθεί το σχέδιο ψηφίσματος στη Γενική Συνέλευση. Η Ρωσία ψήφισε κατά, αλλά δεν είχε δικαίωμα βέτο σε αυτή το διαδικαστικό ζήτημα.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να σταματήσει τον κόσμο να ενωθεί για να καταδικάσει την εισβολή της στην Ουκρανία», τόνισε η πρεσβεύτρια της Βρετανίας στον ΟΗΕ, η Μπάρμπαρα Γούντγουορντ.

Με δεδομένο ότι αρκετές χώρες αναμένεται να τοποθετηθούν στο βήμα της ΓΣ, η διαδικασία ενδέχεται να κρατήσει μέρες. Θα πρόκειται για μόλις την 11η έκτακτη ειδική συνεδρίασή της τα τελευταία 70 και πλέον χρόνια.

Σκοπός είναι να ξεπεραστεί τουλάχιστο ο αριθμός των ψήφων των χωρών που είχαν χαρακτηρίσει άκυρο το δημοψήφισμα στην Κριμαία για την προσάρτησή της στη Ρωσία το 2014. 100 κράτη μέλη είχαν ταχθεί τότε υπέρ, 11 είχαν ταχθεί κατά και 58 απείχαν.

Το τρέχον σχέδιο ψηφίσματος, αντίγραφο του οποίου περιήλθε σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου, καταδικάζει τη ρωσική εισβολή «με τους πιο σθεναρούς όρους» και εκφράζει υποστήριξη στην εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την ενότητα της Ουκρανίας. Αξιώνει την άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων της Ρωσίας και την εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ.

Κατά διπλωματικές πηγές, το κείμενο θα τροποποιηθεί. Ενώ οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι συχνά νομικά δεσμευτικές, αυτές της Γενικής Συνέλευσης εξ ορισμού δεν έχουν τέτοια φύση, έχουν ωστόσο αξία σε επίπεδο συμβολισμού.

Ukraine: The Security Council voted on Sunday to call for a rare #UNGA emergency special session, which will be held on Monday. https://t.co/HI2CemVwMo