Για δεκάδες νεκρούς έπειτα από μαζικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο - τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας - κάνει λόγο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Nexta μεταφέρει εικόνες νεκρών αμάχων που κείτονται στους δρόμους της πόλης.

Δημοσιογράφοι μεταφέρουν τον ακρωτηριασμό μιας γυναίκας, ενώ τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες πυραύλων καρφωμένων σε κτήρια και δρόμους.

Σημειώνεται πως, την ίδια ώρα, οι αντιπροσωπείες του Κιέβου και της Μόσχας συναντώνται στο Πριπιάτ της Λευκορωσίας, με την Ουκρανία να ζητά άμεση εκεχειρία και απομάκρυνση των ρωσικών στρατευμάτων από την χώρα.

The streets of the once peaceful #Kharkov. pic.twitter.com/etAGNTOEVN