Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τους Ουκρανούς στρατιώτες που υπερασπίζονταν το Φιδονήσι στη νότια Ουκρανία.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πώς σκοτώθηκαν όταν αρνήθηκαν να παραδοθούν, στη συνέχεια όμως οι Ρώσοι δήλωσαν ότι τους αιχμαλώτισαν και στην πορεία τους άφησαν ελεύθερους.

Ωστόσο χθες υπήρξε μια πρώτη υπόνοια από την ουκρανική πλευρά ότι είναι ζωντανοί αλλά αιχμάλωτοι, καθώς το επιβεβαιώνει σήμερα και το ουκρανικό Ναυτικό.

⚡️The defenders of #Zmeiniy Island are alive and in #Russian captivity. The invaders completely destroyed the island's infrastructure and seized a civilian ship. pic.twitter.com/0pe7mJat8L

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC