Την ώρα που το Χάρκοβο σφυροκοπάται, οι Ουκρανοί καταγγέλλουν ότι η Μόσχα έριξε τη μεγαλύτερη συμβατική βόμβα που υπάρχει, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες που είχε εκφράσει η Δύση το προηγούμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της Οκτρίκα στην Ουκρανία καταγγέλλει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν θερμοβαρική βόμβα.

Όπως αναφέρει το «The Kyiv Independent», o Πάβλο Κουζμένκο δήλωσε ότι «οι Ρώσοι κατακτητές έριξαν θερμοβαρική βόμβα. Αυτός ο τύπος όπλου είναι γνωστή ως η πιο θανατηφόρα μη πυρηνική βόμβα, η οποία προκαλεί εκρήξεις που επιφέρουν τεράστιες θερμοκρασίες».

⚡️Oil depot burns after artillery shelling in Okhtyrka, Sumy Oblast. Mayor Pavlo Kuzmenko reported that Russian occupiers dropped a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb, producing high-temperature explosions.

Oil depot in Okhtyrka, Sumy region (northern Ukraine) was destroyed by a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb. Its use is prohibited by Geneva Convention. #StopRussia #StandingWithUkraine pic.twitter.com/6FSxLIVT3x