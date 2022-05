Σύμφωνα με το BNO News, πέθανε σε ηλικία μόλις 16 ετών το κοριτσάκι που έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή GIF στο διαδίκτυο.

Η μητέρα της, Marcy Posey Gatterman, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι η κόρη της πέθανε τη Δευτέρα, αλλά δεν έγιναν αμέσως γνωστές συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία ή τις συνθήκες του θανάτου της.

«Δεν έχω λόγια ή σκέψεις. Ένα όμορφο κοριτσάκι έφυγε», ανέφερε η Gatterman στην ανάρτησή της. «Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας καθώς θρηνούμε την απώλεια της Kailia. Το μωρό μου για πάντα».

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show "Toddlers & Tiaras," has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob