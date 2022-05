Ένας ηλικιωμένος κάτοικος της Σαγκάης θεωρήθηκε λανθασμένα νεκρός και τοποθετήθηκε μέσα σε σακούλα, προκειμένου να μεταφερθεί στο νεκροτομείο, στην τελευταία ιστορία φρίκης... από την κινεζική πόλη που παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας λόγω κορονοϊού.

Βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας την Κυριακή και έκτοτε έχει γίνει viral, δείχνει το κεφάλι ενός άνδρα - ενοίκου γηροκομείου - να εμφανίζεται από την κίτρινη σακούλα πτώματος, καθώς οι εργάτες το ανασηκώνουν από ένα όχημα.

Το άτομο που τραβά το βίντεο, προφανώς από κοντινό κτίριο, ακούγεται, μάλιστα, να λέει:

«Το γηροκομείο είναι τόσο χάλια. Έστειλαν έναν ζωντανό άνθρωπο σε μια νεκροφόρα και είπαν ότι ήταν νεκρός. Το προσωπικό του νεκροτομείο, όμως, είπε ότι ακόμα κουνιόταν... Είναι ανεύθυνο, πραγματικά ανεύθυνο».

Σύμφωνα με το CNN, στην κινεζική πλατφόρμα Weibo, που θυμίζει το δικό μας Twitter, πολλοί εξέφρασαν την οργή τους για το «λάθος» των Αρχών.

«Αυτό είναι κανονική ανθρωποκτονία από πρόθεση», έγραψε ένας χρήστης.

Staff discovers "dead" coronavirus patient in Shanghai is still alive while taking him to the morgue.



"He's alive. He's alive! I saw it. Don't cover him anymore!" pic.twitter.com/aap2P0a9vl