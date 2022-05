Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στο έδαφος του αχανούς εργοστασίου χάλυβα Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, ανέφερε απόψε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Νταβίντ Αραχάμια, μιλώντας στο Radio Free Europe/Radio Liberty.

«Οι απόπειρες κατάληψης του εργοστασίου συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα. Οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ήδη στον χώρο του Αζοφστάλ» μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός επικαλούμενος τον Αραχάμια.

Μέχρι και απόψε το βράδυ η ουκρανική κυβέρνηση παραμένει σε επαφή με τους Ουκρανούς μαχητές που υπερασπίζονται το Αζοφστάλ, πρόσθεσε.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαφή με τους μαχητές που βρίσκονται εντός του χώρου του αχανούς εργοστασίου.

It is true that Russian forces have entered the Azovstal premises.

The Mariupol garrison is repelling attacks, comms have been restored.