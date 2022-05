Με αυτή την απόφαση το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID θα έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2023. Για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να επωφεληθούν από το δικαίωμά τους στην ελεύθερη μετακίνηση ανεξάρτητα από την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών να εκκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για την παράταση του καθεστώτος του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID (EUDCC), το οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου, για άλλους 12 μήνες.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τα ψηφίσματα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την παράταση με 432 ψήφους υπέρ, 130 ψήφους κατά και 23 αποχές (πολίτες της ΕΕ) και 441 ψήφους υπέρ, 132 ψήφους κατά και 20 αποχές (υπήκοοι τρίτων χωρών).

Παράλληλα, με την παράταση της ισχύος του EUDCC έως τις 30 Ιουνίου 2023, οι αλλαγές επιτρέπουν επίσης στα κράτη μέλη να χορηγούν πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου με βάση νέους τύπους εξετάσεων αντιγόνων.

Οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν τις ισχύουσες προτάσεις προκειμένου να τονίσουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν πρόσθετους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορίας των κατόχων του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, εκτός εάν αυτοί είναι απολύτως αναγκαίοι. Εάν απαιτούνται περιορισμοί, θα πρέπει να είναι περιορισμένοι και αναλογικοί, με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ.

Επίσης, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει ύστερα από έξι μήνες εάν το καθεστώς του EUDCC είναι ακόμη αναγκαίο και αναλογικό. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη η περίοδος εφαρμογής του κανονισμού και να καταργηθεί μόλις η επιδημιολογική κατάσταση το επιτρέπει.

Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την παράταση μπορούν να αρχίσουν αμέσως, έτσι ώστε οι κανόνες να τεθούν σε ισχύ πριν από τη λήξη του ισχύοντος καθεστώτος στις 30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ (EUDCC) εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2021 για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών.

The European Parliament agrees to keep the EU Digital Covid Certificate framework in place for another year, until June 2023