Πλήγμα από τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις φέρεται να έχει δεχθεί η ρωσική φρεγάτα «Admiral Makarov» («Ναύαρχος Μακάροβ») όπως αναφέρουν Ουκρανικά ΜΜΕ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης.

Πηγές ανοιχτής πληροφόρησης, μάλιστα, δείχνουν ότι ένα UAV τύπου RQ-4B Global Hawk της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχει αναπτυχθεί κοντά στην περιοχή.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek

Την είδηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Οδησσού, Oleksiy Goncharenko, δηλώνοντας Telegram ότι το πολεμικό πλοίο είχε πάρει φωτιά, χωρίς όμως να έχει βυθιστεί:

«Η φρεγάτα Admiral Makarov, η φρεγάτα περιπολίας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει πάρει φωτιά».

«Ναι, ναι, σωστά καταλάβατε! Ο Θεός των θαλασσών παίρνει εκδίκηση από αυτούς που εγκληματούν εις βάρος της Ουκρανίας».

Σημειώνεται πως η φρεγάτα έχει κατασκευαστεί πρόσφατα και θεωρείται προηγμένη μονάδα κρούσης του Στόλου Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που διαρρέουν κάνουν λόγο για χτύπημα από πύραυλο τύπου Neptune, που είναι ο ίδιος ακριβώς τύπος βλήματος που βύθισε και το καταδρομικό Moskva.

#Ukraine 's General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate. Needs to be confirmed. pic.twitter.com/kj8HLJHPhj

It’s seeming more and more likely that the Claims about the Russian Frigate Admiral Makarov being stuck by Ukrainian Anti-Ship Missiles off the Coast of Odessa is True, multiple Rescue Ships and Aircraft are reportedly in the Area with U.S Surveillance Drones keeping eyes on it. pic.twitter.com/JTuAKr1VEd