Συναυλία σε σταθμό μετρό του Κιέβου πραγματοποίησαν οι Bono και The Edge των U2, ώστε να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στο λαό της Ουκρανίας, ο οποίος δέχεται επίθεση από τα τέλη Φεβρουαρίου από τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, τα δύο ιδρυτικά μέλη των U2 ερμήνευσαν το «Stand By Me» του Ben E. King δίπλα σε Ουκρανό στρατιώτη, ενώ ο κόσμος τους επευφημούσε.

Ο τραγουδιστής των U2 ερμήνευσε και κλασικά τραγούδια όπως: Sunday Bloody Sunday και With Or Without You.

{https://www.youtube.com/watch?v=5qMgFLErA4k}

«Οι άνθρωποι στην Ουκρανία δεν αγωνίζονται μόνο για τη δική σας ελευθερία, αλλά παλεύετε για όλους εμάς που αγαπάμε την ελευθερία», είπε μεταξύ άλλων ο Bono σε αυτή την «ιδιαίτερη» συναυλία.

Ο τραγουδιστής ανέφερε αργότερα σε ένα tweet ότι προσκλήθηκαν στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

{https://www.youtube.com/watch?v=3scSJ6LxRHo&t=19s}