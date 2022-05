Σε μία... αινιγματική ανάρτηση στο Twitter, το οποίο εξαγόρασε πριν από λίγες μέρες, προχώρησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/5) ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ.

«Αν πεθάνω μυστηριωδώς... χάρηκα που σας γνώρισα», έγραψε ο Μασκ προκαλώντας για ακόμη μία φόρα αναστάτωση στα social media.

Ο... χρησμός του Αμερικανού μεγιστάνα προκάλεσε σάλο καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγες ώρες έφτασε σχεδόν τα 100.000 retweets και ξεπέρασε τα 600.000 likes!

Πολλοί προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν τι εννοεί ο Μασκ. Άλλοι θεώρησαν ότι η ανάρτηση αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι η Ρωσία έχει θέσει στο στόχαστρο της τον Μασκ εξαιτίας της εμπλοκής του στον πόλεμο της Ουκρανίας και την προσφορά του στην ουκρανική κυβέρνηση ορισμένων εκ των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων Starlink της διαστημικής του εταιρείας, της Space X.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya