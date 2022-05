Ειδικότερα, ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Αερίου της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί πλέον να παρέχει διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του κόμβου Sokhranivka από την Τετάρτη (11/5) το πρωί.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι είναι δυνατό το καύσιμο να επαναδρομολογηθεί μέσω ενός άλλου βασικού κόμβου εισόδου, επιτρέποντας την εκπλήρωση για προμήθεια ρωσικού αερίου σύμφωνα με τις συμβάσεις των ευρωπαϊκών κρατών.

Πάντως, όπως σημειώνει το Bloomberg στο δημοσίευμά του, δεν είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για τη λήψη αυτής της απόφασης αν και η Ουκρανοί δείχνουν να επικαλούνται λόγους ανωτέρας βίας.

Η Ουκρανία είχε ήδη προειδοποιήσει τη Ρωσία ότι οι ενέργειες των στρατευμάτων της στην περιοχή του Λουχάνσκ ενδέχεται να καταλήξουν να διαταράξουν περίπου το ένα τρίτο του φυσικού αερίου που διέρχεται από τη χώρα προς την Ευρώπη.

Ο σταθμός συμπίεσης στο Novopskov στην περιοχή του Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας βρίσκεται υπό την κατοχή ρωσικών δυνάμεων και αυτονομιστών.

Είναι ο πρώτος σταθμός συμπίεσης στο σύστημα μεταφοράς της Ουκρανίας στην περιοχή του Λουχάνσκ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής μεταφέρονται περίπου 32,6 εκατ. κυβικά μέτρα αερίου την ημέρα ή το ένα τρίτο του ρωσικού αερίου που κατευθύνεται στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας..

«Για να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις διαμετακόμισης προς τους Ευρωπαίους εταίρους και σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, είναι δυνατή η προσωρινή μεταφορά μη διαθέσιμης δυναμικότητας από το σημείο φυσικής διασύνδεσης Sokhranivka στο σημείο φυσικής διασύνδεσης Sudzha που βρίσκεται στο έδαφος που ελέγχεται από την Ουκρανία, ανέφερε η GTSOU (σ.σ. ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού στη χώρα)» σε δήλωσή της.

Ukraine’s natural gas grid says Russian flows to Europe via a key entry point will stop from Wednesday as occupying forces disrupt operations at the compressor station https://t.co/LMPCjdTJET