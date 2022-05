Ο Λεονίντ Κραβτσούκ, ο πρώτος πρόεδρος της ανεξάρτητης, μετασοβιετικής Ουκρανίας, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μια μεγάλη απώλεια για όλη την Ουκρανία. Σήμερα πέθανε ο Λεονίντ Κραβτσούκ, ο πρώτος πρόεδρος της Ουκρανίας, ο πρώτος πρόεδρος του Ράντα (σ.σ. του ουκρανικού κοινοβουλίου), ο άνθρωπος που έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου ουκρανικού κράτους», ανέφερε ο Κλίτσκο μέσω του Telegram.

Ukraine's 1st president Kravchuk dies at age 89, a Soviet ideologue turned Ukrainian independence advocate. There are conflicting opinions about what he did, inc the Budapest Memorandum. In his later years, despite his poor health, he always seemed to find time for journalists https://t.co/Vd1ePQavEo