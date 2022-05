Η ιορδανή δημοσιογράφος Σιρίν Αμπού Άκλεχ - η οποία εργαζόταν για το Al Jazeera - σκοτώθηκε σήμερα από πυρά ανδρών του ισραηλινού στρατού καθώς κάλυπτε επεισόδια στην Τζενίν, στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αυτό ισχυρίζεται, τουλάχιστον, το τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, που έκανε λόγο για «δολοφονία» της, καθώς και άλλες ανεξάρτητες πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, νωρίτερα, πως η δημοσιογράφος μπορεί να σκοτώθηκε από πυρά παλαιστινίων μαχητών, καθώς εξελισσόταν μάχη - ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώνεται από νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και αποκαλύπτει το σημείο όπου έπεσε νεκρή η γυναίκα.

Στα νέα πλάνα φαίνεται πεσμένη νεκρή η Σιρίν και δίπλα της ακόμη μία δημοσιογράφος σοκαρισμένη και τόσο τρομοκρατημένη που δεν τρέχει για βοήθεια, αλλα παραμένει κολλημένη στον τοίχο.

Footage shows the moments of Al Jazeera’s senior reporter Shireen Abu Aqla’s death.



In appearance, Israeli footage that says there was a Palestinian cross fire doesn’t fit with this location.



She is also wearing a helmet and body armour. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf