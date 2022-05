Μια πολυτελής παραθαλάσσια γειτονιά στη Νότια Καλιφόρνια εκκενώθηκε την Τετάρτη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε - και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των θυελλωδών ανέμων - καίγοντας τουλάχιστον 20 βίλες.

Εκατοντάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Laguna Niguel, παραθαλάσσια γειτονιά της Νότιας Καλιφόρνια.

Οι πρώτες αναφορές για πυρκαγιά στη Laguna Niguel ήρθαν γύρω στις 2:45 μ.μ., ενώ μέχρι τις 6 το απόγευμα είχε κατακάψει περίπου 200 στρέμματα και δεκάδες κατοικίες.

One firefighter called it chaos on Coronado Pointe. A street in Laguna Niguel devastated by fire. We’ve counted more than 10 homes lost #coastalfire @cbsla #lagunaniguel pic.twitter.com/L1cqdPNclK — michele gile (@michelegiletv) May 12, 2022

#CoastalFire While cause of fire is under investigation, SoCal Edison has reported “Our information reflects circuit activity occurring close in time to the reported time of the fire.” Updates on @ABC7 4-7am. pic.twitter.com/Ny2cGTjJNL — Marc Cota-Robles (@abc7marccr) May 12, 2022

Πολλές επαύλεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων ήταν μεταξύ των κατοικιών στην πολυσύχναστη γειτονιά που τυλίχτηκαν στις φλόγες.

UPDATE: The community of Laguna Niguel, CA is coping with the fury of Mother Nature tonight as firefighters continue to battle the 200 acre #CoastalFire into the night. At least 20 homes destroyed, no injury reports yet. #Air7HD @ABC7 pic.twitter.com/rOIskOiY56 — Chris Cristi (@abc7chriscristi) May 12, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματούχοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Laguna Niguel για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς.