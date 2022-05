Ένας άνδρας στο Καζακστάν χαρακτηρίστηκε ως ήρωας καθώς διακινδύνευσε τη ζωή του για να σώσει ένα τρίχρονο κορίτσι που κρεμόταν στο κενό από ύψος 100 μέτρων.

Σύμφωνα με τον Independent, το περιστατικό έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα, την Τετάρτη.

Ενώ η μητέρα της είχε πάει για ψώνια, το τρίχρονο κοριτσάκι είχε χρησιμοποιήσει μαξιλάρια και παιχνίδια για να σκαρφαλώσει έξω από το παράθυρο, με αποτέλεσμα να μείνει κρεμασμένο από τα δάχτυλά του.

Ο Shontakbaev Sabit φέρεται να πήγαινε στη δουλειά του όταν είδε πλήθος συγκεντρωμένο από κάτω να παρακολουθεί με τρόμο το νήπιο να γαντζώνεται στο περβάζι του παραθύρου του ογδόου ορόφου.

Στο συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ενώ το κορίτσι φαίνεται να κρέμεται από το περβάζι, ο Sabit φαίνεται να βγαίνει από το παράθυρο - μόλις έναν όροφο κάτω από το σπίτι της - και να προσπαθεί να την πλησιάσει.

Το βίντεο δείχνει μάλιστα τον καλό «Σαμαρείτη» να τραβάει το δεξί πόδι του τρίχρονου, καθώς η απόσταση μεταξύ των παραθύρων είναι σχεδόν τρία μέτρα.

Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του βίντεο, το κορίτσι φαίνεται στη συνέχεια να αφήνει τα χέρια της. Ο Sabit πιάνει το τρίχρονο με μια γρήγορη κίνηση και στη συνέχεια περνάει το παιδί μέσα στο δωμάτιο στα χέρια κάποιου που το περιμένει.

Μετά το περιστατικό, ο Independent ανέφερε ότι το υπουργείο εκτάκτων καταστάσεων του Καζακστάν ονόμασε τον άνδρα ήρωα και του απένειμε μετάλλιο για την ταχεία διάσωση που βοήθησε να σωθεί η ζωή του μικρού παιδιού.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι Υποδιευθύνσεις του Τμήματος Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης είχαν στείλει επτά άτομα προσωπικό και δύο οχήματα στο σημείο, αλλά πρόσθεσε ότι κατά την άφιξη διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε σώσει το παιδί που κρεμόταν από το παράθυρο στον όγδοο όροφο.

Day 588: Let’s have more nice things...



...Like incredibly brave & quick-thinking hero, Sabit Shontakbaev jumping into action when he spotted a girl hanging from an 8th story window, 80ft up.#MoreNiceThings pic.twitter.com/4SHfRCgnaq