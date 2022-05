Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινώσει πως θα σταματήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους, πράγμα που σημαίνει ότι πλοία υπό ξένη σημαία που μεταφέρουν ρωσικά φορτία εξακολουθούν προς το παρόν να μπορούν να πιάνουν στα λιμάνια του.

Η Greenpeace ανακοίνωσε πως 12 ακτιβιστές κατέλαβαν μια αποβάθρα χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Έσεξ, στο Navigator Terminal του Τάμεση, όπου το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο πετρελαϊκών προϊόντων Andromeda επρόκειτο να ξεφορτώσει το φορτίο του.

? Last night @GreenpeaceUK activists stopped a tanker carrying 33,000 tons of Russian diesel from docking in Essex ?



?️ Tell the UK government to enact an Emergency Energy Package https://t.co/fT7HJ9QGyw ?️#OilFuelsWar pic.twitter.com/Nr2saWidpD