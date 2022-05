Το Πεντάγωνο παρουσίασε την Τρίτη στο Κογκρέσο αποχαρακτηρισμένες φωτογραφίες και βίντεο από UFO - συμπεριλαμβανομένου ενός ιπτάμενου αντικειμένου αγνώστους προελεύσεως - μετά από επανειλημμένες κρούσεις μελών του Κογκρέσου προς στρατιωτικούς αξιωματούχους αναφορικά με εκατοντάδες «μυστηριώδεις» θεάσεις ιπτάμενων αντικειμένων.

Στην ακρόαση - στην οποία μετείχαν δύο ειδικοί του Πενταγώνου - υπήρξε, μεταξύ άλλων, εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο μιας έκθεσης του Ιούνιου του 2021, που αποκάλυπτε πως πιλότοι του Πολεμικού Ναυτικού είχαν αναφέρει 144 θεάσεις αγνώστων εναέριων φαινομένων (UAPs) από το 2004, για τα περισσότερα από τα οποία εξήλθε το συμπέρασμα πως «πιθανώς αντιπροσωπεύουν φυσικά αντικείμενα».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένα μικρής διάρκειας και κουνημένο βίντεο, στο οποίο ένα μικρό αντικείμενο φαίνεται να περνάει με ταχύτητα δίπλα από πιλότο, καθώς και ένα ακόμη βίντεο - και σχετική φωτογραφία που τραβήχτηκε σε διαφορετική ώρα - και αποτυπώνουν λαμπερά τρίγωνα στον νυχτερινό ουρανό.

Τα βίντεο παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του αναπληρωτή διευθυντή της Ναυτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Scott Bray, και του υφυπουργού Άμυνας, Ronald Moultrie.

Όπως σημειώθηκε, παρότι το βίντεο και η φωτογραφία των λαμπερών τριγώνων αποτελούσαν «μυστήριο» για αρκετό καιρό, τελικά τα «ΑΤΙΑ» αναγνωρίστηκαν ως μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο στρατός, ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν γνωρίζει τι θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο στο πρώτο βίντεο.

Όπως μεταφέρει το Fox News, ο Bray συνέχισε τονίζοντας πως για πολλές από τις αναφορές για UAP υπάρχει «περιορισμένος αριθμός δεδομένων και αναφορών υψηλής ποιότητας», γεγονός που «εμποδίζει την ικανότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση και την πρόθεση των UAP».

Ο Bray δήλωσε, ακόμη, την Τρίτη ότι υπήρξαν τουλάχιστον 11 «παρ' ολίγον ατυχήματα» μεταξύ αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών και UAP. Είπε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός δεν έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με το UAP, συμπεριλαμβανομένου του ανεξήγητου αντικειμένου στο βίντεο που προβλήθηκε νωρίτερα στην ακρόαση.

«Τα Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα αποτελούν δυνητική απειλή για την εθνική ασφάλεια. Και πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της υποεπιτροπής, βουλευτής Andre Carson, D-Ind. «Για πάρα πολύ καιρό, το στίγμα που συνδέεται με τα UAPs εμπόδιζε την καλή ανάλυση των πληροφοριών».

«Οι πιλότοι απέφευγαν να αναφέρουν τέτοιου είδους πληροφορίες ή γελούσαν όταν το έκαναν. Οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας υποβίβαζαν το θέμα ή το έκρυβαν εντελώς κάτω από το χαλί», σημείωσε στην ιστορική αυτή ακρόαση για τα UFO.

Congress hasn't held a public hearing on unidentified aerial phenomena (UFO's) in over 50 years. That will change next week when I lead a hearing in @HouseIntel on this topic & the national security risk it poses. Americans need to know more about these unexplained occurrences.