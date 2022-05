«Μας χρειάζεται ένας νέος Τσάπλιν που θα αποδείξει ότι ο κινηματογράφος δεν είναι βουβός» απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρεμβαίνοντας από το Κίεβο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα κατά τη διάρκεια της έναρξης απόψε του 75ου Φεστιβάλ των Καννών.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είμαι πεπεισμένος ότι ο 'δικτάτορας' θα χάσει», δήλωσε ενώπιον της αφρόκρεμας του παγκόσμιου κινηματογράφου, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στην ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν.

The Cannes Film Festival kicked off with an eye turned to Russia's war in Ukraine and a live video address from Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.



The leader spoke at length about the connection between cinema and reality. https://t.co/b4JO9tCjTR