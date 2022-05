«Είμαστε σε επαφή με την Τουρκία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία», είπε ο Στόλτενμπεργκ, προσθέτοντας, πως «όταν ένας σημαντικός σύμμαχος όπως η Τουρκία εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια, εμείς οφείλουμε να αναλάβουμε δράση για το θέμα».

O Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ εμφανίστηκε αισιόδοξος πως οι αντιστάσεις της Άγκυρας θα καμφθούν και η ενταξιακή πορεία της Φινλανδίας και της Σουηδίας θα μπορέσει σύντομα να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Όπως μεταφέρουν τουρκικά ΜΜΕ - μεταξύ των οποίων το CNN Turk - ο Στόλτενμπεργκ πρόσθεσε πως «θα βρούμε λύση στις διαφωνίες στο ΝΑΤΟ», καθώς «πρέπει να ληφθεί μια γρήγορη απόφαση για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Συμμαχία.»

