Μπορεί η κυβέρνηση Ερντογάν να επιχειρεί να μπλοκάρει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο σκανδιναβικές χώρες υποστηρίζουν το PKK και τα παρακλάδια του, ωστόσο η ΥΠΕΞ της Σουηδίας, Αν Λίντεμ, φρόντισε σήμερα να διευκρινίσει πως το όλο ζήτημα είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση «παραπληροφόρησης».

«Λόγω της ευρέως διαδιδόμενης παραπληροφόρησης για τη Σουηδία και το PKK, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η σουηδική κυβέρνηση του Ούλοφ Πάλμε ήταν η πρώτη μετά την Τουρκία που κατέταξε το PKK στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων ήδη από το 1994» έγραψε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ανάλογο βήμα έκανε η ΕΕ 18 ολόκληρα χρόνια αργότερα.

Η θέση της Σουηδίας «παραμένει αμετάβλητη», τόνισε η Λίντε.

Due to the vastly spread #disinformation about ?? and PKK, we would like to recall that the ?? Government of Olof Palme was first after ?? to list PKK as a terrorist organization, already in 1984. EU followed suit 2002, when Anna Lindh was ?? FM. This position remains unchanged.