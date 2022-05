Η φωτιά ξέσπασε στον χώρο του μελλοντικού ομοσπονδιακού κέντρου για τους αιτούντες άσυλο, σύμφωνα με τον υπαστυνόμο Nicolas Millot που είναι ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πυροσβεστικής και Διάσωσης (SIS).

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Γενεύης έχουν διακοπεί εξαιτίας της πυρκαγιάς με τα αεροπλάνα να μην μπορούν να προσγειωθούν.

Η τελευταία προσγείωση έγινε στις 5:30 το απόγευμα (τοπική ώρα), σύμφωνα με τον πίνακα αφίξεων.

Το αεροδρόμιο της Γενεύης είναι το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ελβετίας μετά τη Ζυρίχη.

Large fire erupts near Geneva Airport in Switzerland forcing all flights to hold or divert. Fire is near what is reportedly a center for refugees under construction.



? alexlaguardia1