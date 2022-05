Τα πτώματα περισσότερων από 200 ανθρώπων ανακαλύφθηκαν στα ερείπια πολυώροφης πολυκατοικίας στην ουκρανική πόλη-λιμάνι Μαριούπολη, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο.

Ο Petro Andryushchenko, σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης Vadym Boychenko, δήλωσε ότι εργάτες βρήκαν τα πτώματα, ενώ έσκαβαν σε υπόγειο κάτω από το κτίριο που κατέρρευσε.

⚡️Local official: Around 200 dead bodies found under rubble of residential building in Mariupol. Petro Andriushchenko, an advisor to the Mariupol mayor, reported that the bodies had been found in the basement of a building on Myru (Peace) Avenue.

Ο Andryushchenko έγραψε στο Telegram:

Κατά τη διάρκεια της aπομάκρυνσης των μπάζων ενός πολυώροφου κτιρίου κοντά στο επαρχιακό πρατήριο καυσίμων βρέθηκαν περίπου 200 πτώματα στο υπόγειο σε υψηλό βαθμό αποσύνθεσης.

Όπως σημειώνει ο Guardian, οι πληροφορίες αυτές δεν έχει καταστεί δυνατόν για την ώρα να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές, ωστόσο, ο Anton Gerashchenk, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν να εξαναγκάσουν τους ντόπιους να απομακρύνουν τα πτώματα. Όταν αρνήθηκαν, ο χώρος του τάφου απλά εγκαταλείφθηκε.

Another mass grave in #Mariupol - about 200 bodies were found in a residential building basement, - advisor to Mariupol mayor.

russians tried to force locals to take them out, and when they refused, the grave site was simply abandoned.#UkraineUnderAttack #RussianWarCrimes pic.twitter.com/uMhSQJv7RO